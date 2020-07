Café 't Plenke een week dicht nadat klant positief testte op Covid19

De uitbaatster van café ‘t Plenke houdt deze week haar deuren gesloten nadat één van haar klanten positief testte op Covid19. “Het is heel vervelend dat we weer dicht moesten, maar ik wou niet riskeren dat pakweg 500 mensen besmet zouden raken,” zegt Lynn Dedrie (33). Zowat 25 aanwezigen werden intussen getest en niemand blijkt positief. Zondag gaat het café opnieuw open.

Heel wat commotie in Perk de voorbije week. Er deed een stevig verhaal de ronde over een coronabesmetting. Een van de klanten van café ‘t Plenke testte wel degelijk positief. “Hij heeft ons zelf gecontacteerd,” vertelt uitbaatster Lynn Dedrie. “Ondanks dat hij niet meer in het café geweest is tijdens de periode van de positieve test heb ik wel meteen onze teamleden en zo’n 25 klanten die mogelijk met hem in contact waren gekomen, verzocht zich te laten testen. Ik heb sinds zaterdag ook voor een zelfopgelegde sluiting gekozen uit veiligheidsoverwegingen. Ik ben er mijn omzet bij ingeschoten, maar als ik moet kiezen tussen geld en ieders veiligheid en gezondheid dan weet ik het wel. De resultaten van de tests zijn intussen gelukkig allemaal negatief, ook bij mezelf.”

Veiligheid vooropstellen

Na maanden sluiting komt het uiteraard allemaal wel bijzonder ongelegen voor Lynn. Maar ze blijft positief. “Slechter dan de voorbije maanden kan niet meer. Dit moeten we er gewoon nog even bij nemen. Volgende week start ik weer met een positief gemoed en veilig gevoel naar de klanten toe. Ik denk dat dit primeert in deze zaak. Je moet de gezondheid van de mensen vooropstellen en ik denk dat we daar de juiste beslissing in genomen hebben.”

Geen link met Paradise City

Burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) bevestigt het ‘incident’. Hij benadrukt echter dat het niet ging om een Steenokkerzeelnaar en dat er geen enkele andere inwoner besmet is geraakt. Volgens Ryon houdt het voorval ook geenszins verband met het festival ‘Paradise City’ – dat gerucht deed de ronde. De met corona besmette man – afkomstig uit een buurgemeente – zou overigens intussen genezen verklaard zijn.