Cafébaas schildert gevel zwart uit protest

De leden van het schepencollege, inclusief de burgemeester, zijn niet meer welkom in het populaire café Pandoerken in Merchtem. Cafébaas Bizon, Willy Wynants, schildert zijn café ook zwart uit protest tegen de verkeersmaatregelen die het gemeentebestuur neemt.

Vorige week maandag, tijdens de sluitingsdag van café Den Bizon in de Stationsstraat, kwamen gemeentearbeiders tekeningen aanbrengen op de straat voor het café. Het gaat om uitmetingen en berekeningen voor een nieuw verhoogd fietspad, met ook fietssuggestiestroken in de straat.

“Wij wisten van niets. Tijdens mijn sluitingsdag zoiets doen? En dan de weinige parkeerplaatsen vernietigen in de buurt? Dat is een mes in mijn rug”, zegt cafébaas den Bizon. “Uit protest schilder ik de blauwe gevel van mijn café pikzwart. Het doet mij heel veel pijn dat ik de namen van Eddie en Maggie De Block moet overschilderen.”

“Vorig jaar kwamen er hier evenveel fietsers dan dit jaar. Hier gebeurde niets. Nu moet het allemaal veranderen. Kijk naar de andere kruispunten die ze hier heraanleggen: die zijn levensgevaarlijk geworden met die voorrangswijzigingen, waarbij het ringtracé al sluimerend wordt ingevoerd. Ik ben niet alleen boos. De mensen zijn boos.”

“Ik ben nu op het gelijkvloers bezig om alles zwart te schilderen, de komende dagen gaat de rest helemaal in het zwart”, zegt den Bizon.

Reactie

Schepen van Openbare Werken Steven Elpers (Open Vld, LVB) reageert: “Hier is toch wel een miscommunicatie. Dit gaat om een test over de draaicirkels op het kruispunt, die nodig zijn voor een eventueel fietspad. Daarover is helemaal niets beslist. Integendeel. Die markeringen zijn zelfs geen proefopstelling. Een wijziging van de verkeerssituatie, is hier nu zelfs niet aan de orde.”

Schepen van Mobiliteit Lien Casier (CD&V Plus) verklaarde eerder dat de plannen kaderen in de toekomstige aanleg van een verhoogd fietspad. Dat er hierover minstens onenigheid zal zijn in het schepencollege, is nu al duidelijk.