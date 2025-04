Kerken van Hamme en Brussegem worden ontwijd

De kerken van Hamme en Brussegem zullen worden ontwijd. Dat blijkt uit het kerkenbeleidsplan dat geactualiseerd is. Het kerkenbeleidsplan omvat de bestemmingen voor alle gebouwen voor de rooms-katholieke eredienst op het grondgebied van Groot-Merchtem. Het gaan om de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodtkerk in Merchtem centrum, de Sint-Stefanuskerk in Brussegem, Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk in Peizegem, de Sint-Jan Baptistkerk in Ossel, Sint-Gudulakerk in Hamme en de Sint-Annakapel in Brussegem.