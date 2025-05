Al meer dan 500 handtekeningen tegen kap 60 eikenbomen langs de Kouter

“Het gemeentebestuur moet dringend een visie ontwikkelen over ons openbaar groen, want met dit beleid wordt niet enkel de Kouter bedreigd, maar is elke Merchtemse boom vogelvrij," klinkt het bij cd&v. De partij roept op om de petitie te ondertekenen, met de waarschuwing dat andere bomen ook kunnen verdwijnen. "Vandaag is de Kouter aan de beurt, maar morgen misschien het Leireken, de Lindestraat, het Mieregemplein, de Markt,... Vandaag is elke boom in Merchtem vogelvrij, klaar om omgehakt te worden,” stelt fractieleider Toon Luypaert.

De partij wil dat het gemeentebestuur samen met de Milieuraad een visie ontwikkelt over ons openbaar groen. “We gaan straatbomen heel hard nodig hebben in de strijd tegen de klimaatverandering. Ze bepalen het straatbeeld van onze gemeente, zorgen voor schaduw in de zomers, en zijn een thuishaven voor vele vogels en dieren. Bomen zomaar kappen is niet meer van deze tijd," besluit Toon Luypaert.

De petitie telt intussen meer dan 500 handtekeningen en kan je hier bekijken.