Campus Wemmel laat schoolbel minutenlang rinkelen

In GO! Campus Wemmel hebben vanochtend de schoolbellen vijf minuten lang onafgebroken laten rinkelen. Met de actie 'Saved by the Bell' wil de school aandacht vragen voor het recht op onderwijs voor iéder kind.

De actie moet de leerlingen er ook van bewust maken dat naar school gaan niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is. “Tegelijkertijd maken we duidelijk dat onderwijs een hefboom is om geld te verdienen en dé kans is om een goede toekomst uit te bouwen”, zegt leerkracht Koen De Roover. “Niet iedereen krijgt die kans en daar willen we de leerlingen toch even laten bij stilstaan.”

Een boodschap die aankomt bij de leerlingen. “Ook al heb ik soms echt geen zin om in de klas te zitten, ben ik dankbaar dat ik naar school kan gaan’’, zegt Matisse. “Het is triest om te weten dat kinderen hard moeten werken, maar daar niets aan verdienen. Daarentegen hebben we een zorgeloos leven, waar we mogen leren en naar school gaan”, vult Audrey aan.