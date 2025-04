Hamburgerketen Be Burger failliet: restaurants in Zaventem en Wemmel gesloten

Be Burger werd 9 jaar geleden opgericht door voormalig sterrenchef Roland Debuyst en een vennoot. De eerste vestiging van de keten huisde in de Stockmansmolen aan de Hector Henneaulaan in Zaventem. In onze regio ging later ook een zaak open vlakbij de Bowling Stones in Wemmel. Een paar jaar geleden kwam de keten in handen van een Franse investeringsgroep.