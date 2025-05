Wemmel wijzigt mobiliteitsplan: Markt langs alle kanten weer bereikbaar

Alle straten in Wemmel blijven toegankelijk voor de wagen, maar de verkeerstromen worden langs de grote verkeersassen geleid. "Voor de zone Markt zoeken we echter een nieuw evenwicht tussen de belangen van de lokale handelaars en de woon- en belevingszone die de Markt ook is,” legt Ollivier uit. “Het doorgangsverkeer langs de Schoolstraat was in die mate toegenomen dat de veiligheid en leefbaarheid in het gedrang kwamen.” De schepen haalt ook de geplande werken in de Limburg Stirumlaan aan. "Die zullen tot nieuwe tijdelijke knelpunten leiden."

De nieuwe verkeerssituatie op de Markt in Wemmel gaat in vanaf 16 mei 2025 en loopt op proef voor een periode van zes maanden. Daarna volgt een evaluatie, waarbij ook handelaars en buurtbewoners hun ervaringen kunnen delen.