Carnavalgroepen zien kosten voor bouw van de 'sjars' fors stijgen

Het is alle hens aan dek in de hangar van carnavalsgroep De Gebeure. Hun praalwagen moet tegen zondag klaar zijn. Dat betekent nog enkele dagen geconcentreerd piepschuim snijden. Er mag geen centimeter verloren gaan, want het wordt stilaan onbetaalbaar. “Piepschuim volgt de prijs van de olie”, vertelt voorzitter van De Gebeure Danny Sluys. “Die is de laatste jaren natuurlijk enorm gestegen. De grote blokken piepschuim kochten we de afgelopen jaren aan 160 euro, nu zitten we al makkelijk aan 228 euro. Dat laat zich uiteraard voelen in de budgetten van de groepen. “Ook de coating is bijvoorbeeld per emmer van 30 naar 50 euro gegaan.” Heel wat carnavalgroepen moeten daarom dit jaar hun reserves aanspreken. Een aantal van hen organiseert daarom extra activiteiten om geld in het laatje te brengen.