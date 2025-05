Nieuwe strooiweide en rouwplekken op begraafplaats Essenbeek

Intussen is de nieuwe afscheidsruimte klaar. Rouwenden kunnen er beschut afscheid nemen bij slecht weer. De aanplanting volgt in het najaar. Ernaast komt een rouwruimte voor kinderen met een hemelbrievenbus. Mensen kunnen er op enkele rotsblokken en een bank zitten. De stad richt ook een sterrenweide in met bloemen en een haag.

De werken starten in het najaar. De nieuwe strooiweide opent op 1 januari 2026. De bestaande strooiweide sluit op 31 december, maar blijft nog 10 jaar bestaan uit respect voor de overledenen.