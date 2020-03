Carnavalisten bezorgd over carnaval Halle nav. coronavirus: 'voorlopig geen reden tot paniek'

Naar aanleiding van het stijgende aantal besmettingen met het coronavirus in onze land zijn heel wat Hallenaren bezorgd over het jaarlijkse carnavalsfeest dat volgend weekend plaatsvindt in de Zennestad. “Voorlopig is er geen reden tot paniek, maar we volgen wel alle richtlijnen van hogerhand op”, zeggen organisator Halattraction en burgemeester Mark Snoeck.

Volgend weekend is het zover: dan vinden de jaarlijkse carnavalsdagen waar zowat elke carnavalliefhebber al een jaar naar uitkijkt vinden dan opnieuw in plaats in Halle. Tenminste, als het coronavirus geen roet in het eten strooit. Daar maken heel wat mensen zich zorgen om. Carnavalsorganisator Halattraction krijgt dagelijks tientallen vragen van ongeruste carnavalisten.

'Geen glazen bol'

“Uiteraard hebben we geen glazen bol, maar voorlopig is er echt geen reden tot ongerustheid,” klinkt het bij Halattraction. “Mensen in ons land die besmet zijn, worden meteen geïsoleerd en voorlopig is dat meer dan voldoende.” Zowel burgemeester Snoeck en Halattraction wijzen er wel op de hygiënevoorschriften goed op te volgen. Ook stellen ze duidelijk dat er voorlopig geen reden tot bezorgdheid is, maar dat ze constant in verbinding staan met de overheid om de richtlijnen die daar worden gegeven op te kunnen volgen.

Reacties van Halattraction, de burgemeester en bezorgde Hallenaren zie je in ons nieuws.

Foto: archief