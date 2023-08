Caroline borduurt levensverhalen op stof: "Het maakt de boodschap tastbaar"

Recent opende Caroline Boogaerts onder de kerktoren van Peizegem in Merchtem haar eigen borduurstudio. Dat zorgt al snel voor veel emotionele verhalen, want Caroline mag van geboortekaartjes tot familiefoto's borduren op petten, zakken of andere stoffen. Al verloopt het niet altijd even vlot, want broduren is en blijft precisiewerk dat jarenlange ervaring vraagt.

Het is eens een ander cadeau dan bloemen of een fles wijn: een kledingstuk met een gepersonaliseerde naam of tekening op. Caroline Boogaerts doet het sinds kort in haar eigen borduurstudio. "Het gaat vaak om heel persoonlijke zaken. Een opdracht die mij enorm zal bijblijven, is een gebordeerde lijntekening die een vrouw die aan kanker leed voor haat gezin heeft laten maken", zegt Caroline. "Het gaat vaak om mooie, ontroerende verhalen. Je wekt een verhaal tot leven op een deken of een sweater. Dat maakt het net zo mooi."

Voor Caroline is borduren al sinds haar zestiende een passie. Toch ging ze eerst voor een andere carrière. Tot vorig jaar werkte ze in de ICT-sector. Maar nu is ze in haar eigen atelier helemaal thuisgekomen. "Ik leer nog elke dag bij. Dat maakt het uitdagend. Er zijn zoveel nieuwe technieken ook, nieuwe designs die je kan laten borduren en dat maakt het eigenlijk het interessant", aldus Caroline.