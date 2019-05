Caroline Vrijens nieuwe kinderrechtencommissaris

Caroline Vrijens werkt momenteel voor het Agentschap Jongerenwelzijn. Daarvoor werkte ze bij SOS Kinderdorpen, was juriste bij bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en beleidsmedewerker Integrale Jeugdhulp bij het Agentschap Jongerenwelzijn. Door haar jarenlange ervaring in deze sector beschikt zij over een ruime kennis en inzicht in het domein van kinder- en jongerenrechten.

"Het is een grote verantwoordelijkheid, maar ik neem die enthousiast op. Onrecht heeft me altijd erg geraakt. En ik geloof absoluut in de kracht van verbinding, verbinding tussen verschillende perspectieven en over beleidsdomeinen heen. Opkomen voor kinderrechten vanuit een verbindende rol: het komt samen in de functie van kinderrechtencommissaris," reageert Vrijens.

Het mandaat van de kinderrechtencommissaris loopt zes jaar en is één keer verlengbaar.