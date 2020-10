CC Strombeek: “We zijn solidair, maar vrezen voor de toekomst”

Vrijdagavond moeten alle cultuurhuizen in Vlaanderen de deuren sluiten. Het concert van Willy Sommers overmorgen kan dus niet doorgaan, dat van Jef Neve morgenavond werd eerder al geannuleerd. “Vanavond hebben we nog een theatervoorstelling, maar daarna sluiten de deuren opnieuw”, zegt Wim Meert van CC Strombeek. “Er is begrip voor de situatie. Dit is het moment waarop we allemaal solidair moeten zijn met elkaar.”

Het virus blijft wild om zich heen grijpen. “We hebben er alles aan gedaan om de voorstellingen coronaproof te maken, maar snappen deze beslissing wel. Al vrezen we wel voor de toekomst. Artiesten zonder optredens, technici zonder werk, bedrijven die geen klankmateriaal kunnen verhuren, enzovoort. Er zijn wel compensaties beloofd, waar ik weet niet of dat voldoende gaat zijn”, aldus Meert.

Het cultuurhuis bekijkt nu of het een alternatief kan aanbieden. “Voor heel wat mensen is cultuur ook een ontspanning. Na de eerste lockdown hebben we gemerkt dat mensen daar echt naar snakken. We bekijken of we via livestream nog cultuur kunnen aanbieden, maar dan moet het wel kwalitatief genoeg zijn”, aldus Meert.