CC Strombeek vertoont Oekraïense film ten voordele van oorlogsslachtoffers

Volgende week zondag organiseert Cultuurcentrum Strombeek een filmvertoning ten voordele van de Oekraïense oorlogsslachtoffers. De film Donbass van regisseur Sergei Loznitsa dateert van 2018 en portretteert de onrust in het oosten van Oekraïne. Een groot deel van de huidige Russische invasie vindt plaats in de regio waar de film van Loznitsa zich afspeelt en net zoals in de film is de burgerbevolking nu het grootste slachtoffer. Of zoals CC Strombeek stelt: “De lijn tussen fictie en realiteit was nooit dunner.”