CC Strombeek viert 50 uur lang z'n verjaardag

Het Cultuurcentrum Strombeek in Grimbergen viert de komende dagen z’n 50 ste verjaardag. Het centrum ziet er voor de gelegenheid net wat anders uit dan normaal.

Gisteravond werd het verjaardagsfeest van Cultuurcentrum Strombeek afgetrapt. Burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing), schepen van Cultuur Philip Roosen (N-VA) en voorzitter van de Raad van Bestuur Bart Van Humbeeck mochten als eerste de bijzondere verlichting aanzetten waarin het jarige cc de komende dagen baadt. CC Strombeek kleurt namelijk helemaal rood voor de gelegenheid. Het centrum opende de deuren in mei 1973 en dat wordt dit weekend stevig gevierd. Vrijdagavond is er een Verjaardagsgala, gevolgd door een feest dat 50 uur lang duurt. Op het programma staan onder meer een quiz, een slackline-spektakel, een circusvoorstelling, een expo, film, fuiven en als kers op de feesttaart een concert van Intergalactic Lovers”. Alle info over 50 jaar Cultuurcentrum Strombeek vind je op www.ccstrombeek.be