Celstraf voor drogist die vergif verkocht als reinigingsmiddel

Het slachtoffer wilde samen met een vriend een alternatieve reinigingskuur ondergaan en trok in juni 2013 naar een drogist in Lennik. Ze bestelde er magnesiumsulfaat en kreeg een zak met wit poeder mee. Nadat zij en haar vriend het poeder hadden ingenomen, werden ze ziek. De vrouw belandde in het ziekenhuis en overleed.

Uit het onderzoek bleek dat de drogist uit Lennik het giftige natriumchloraat had meegegeven in plaats van magnesiumsulfaat. Volgens de rechtbank heeft de beklaagde de dood van de vrouw veroorzaakt door een gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid. Hij werd veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 12 maanden.