Centrale aanmelding in Affligemse scholen

In Affligem zullen ouders voortaan hun kind kunnen inschrijven via een centraal aanmeldingssysteem voor alle basisscholen. Het systeem treedt nog dit schooljaar in voege.

De basisscholen 't Lessenaartje, De Regenboog, De Klimming, Sint-Vincentius en Sint-Jan en het gemeentebestuur hebben systeem uitgewerkt. Voortaan kun je via een website melden naar welke school je je kind wil laten gaan. Kampeertoestanden moeten zo verleden tijd worden. Het centrale meldingssysteem via de website affligem.aanmelden.in wordt binnenkort online gezet. De twee criteria waarmee rekening wordt gehouden zijn de voorkeur van de ouders en de afstand tot de school. Op maandag 11 februari organiseren het gemeentebestuur en de scholen een infoavond over het nieuwe systeem om 20u in de Tistaertzaal.