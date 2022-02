Centrum Asse ontruimd door instortingsgevaar kerktoren

Het centrum van Asse is ontruimd nadat er aan de kant van de Steenweg een stuk van de kerktoren van de Sint-Martinuskerk naar beneden is gekomen door het stormweer. Een tweede deel van de toren dreigt ook nog te vallen. Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd.

De hoogst gemeten windsnelheid in onze regio is voorlopig 115 kilometer per uur. Die snelheid werd waargenomen op Brussels Airport.

Foto: Cara Vanderspinnen op Twitter