Champions League Futsal: Halle-Gooik loot Benfica

De vijfvoudige Belgische landskampioen is op de loting vanmiddag in een poule terechtgekomen met het Portugese Benfica, Araz uit Azerbeidzjan en Kherson uit Oekraïne. Halle-Gooik mag net als vorig jaar gastheer zijn voor z'n poule in de Main Round. Van 8 tot 13 oktober is er dus opnieuw Champions League futsal te zien in sporthal De Bres in Halle.