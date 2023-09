Chiro Machelen houdt ermee op: ‘Te weinig leden en geen opvolging voor leiding’

“Onze leidingsploeg heeft samen met de kookouders verschillende pistes en mogelijkheden bekeken en overwogen, maar we botsten telkens tegen dezelfde problemen”, klinkt het in een communicatie ten aanzien van leden, ouders en sympathisanten. “Dit was voor ons een hele moeilijke beslissing en we begrijpen ook dat dit heel moeilijk nieuws zal zijn voor de meeste onder ons. We kijken met heel veel plezier terug naar al de jaren dat Chiro Machelen heeft bestaan. We zouden graag ook een groot afscheidsevenement willen organiseren met alle oud-leiding van nu tot de beginjaren van de Chiro. Maar eerst moet de administratieve en praktische kant van de stopzetting nog aangepakt worden.”

Verschillende factoren spelen mee in de drastische beslissing volgens hoofdleidster Laura Javaux (22). “We hebben momenteel nog maar een 20-tal leden”, licht ze toe. “Ook bij de leiding gingen er veel mensen stoppen omwille van hun studies. En dus wisten we niet goed meer hoe of wat… Het is een evolutie van verschillende jaren geweest die daling van het aantal leden, met name dan sinds corona. We zijn altijd een kleine Chiro geweest maar daarvoor hadden we wel een 80-tal leden. Of er nog een kans is dat Chiro Machelen toch nog blijft bestaan? We hebben Chiro nationaal en gemeente gecontacteerd. We komen nog samen eerstdaags om alles te bespreken maar normaal is het gedaan...”

Schepen van Jeugd Benny Blanckaert (Samen Vooruit), in functie sedert 1 september, reageert verbaasd op de aankondiging. “Ik begrijp dat men intern alle mogelijke pistes heeft bekeken, maar dit is voor ons een donderslag bij heldere hemel. Het gemeentebestuur is hiervan nooit op voorhand in kennis gesteld”, zegt Blanckaert. “Onverminderd de autonomie van elke vereniging, wil ik toch benadrukken dat onze erkende jeugdverenigingen, waaronder de Chiro-afdelingen, een belangrijke schakel zijn in ons jeugdbeleid”.

Chiro Machelen kon tussen 2019 en 2023 al rekenen op diverse subsidies (voor om en bij de 42.000 euro) en logistieke steun bij hun Chiro-kampen. Momenteel is een subsidiedossier van om en bij de 6.000 euro nog in behandeling.

“Als bevoegde schepen heb ik onmiddellijk de hoofdleiding uitgenodigd voor een gesprek. Dit om naar hun verhaal te luisteren en om samen te bekijken in welke mate er een georganiseerde jeugdwerking in Machelen nog kansen heeft. In een gemeente als Machelen, waar het aandeel jongeren relatief groter is dan in de andere Vlaamse gemeenten is dit zeker nuttig en nodig.”