Cijfers Brussels Airlines kleuren bloedrood

"2020 confronteerde Brussels Airlines en de hele luchtvaartindustrie met de grootste crisis uit haar geschiedenis”, zegt CEO van Brussels Airlines Peter Gerber. “De inkomsten daalden met 72 procent, het aantal passagiers met 77 procent.” Het resultaat is een verlies van 332 miljoen euro. Als nieuwe CEO van Brussels Airlines heeft de Duitser Peter Gerber de opdracht om de luchtvaartmaatschappij verder fors te herstructureren. Zo moet het personeelsbestand met 20 procent worden ingekrimpt, de vloot met 25 procent. “18 procent van de 20 procent personeelsinkrimping is vandaag gerealiseerd en alle afspraken om de vloot in te krimpen zijn gemaakt”, laat Gerber weten. “Bovendien werd met alle werknemersgroepen onderhandeld over nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten. De Belgische regering kende ons ook een staatslening van 290 miljoen euro om de crisis te doorstaan, waarvan Brussels Airlines in december een eerste schijf en in februari een tweede schijf heeft opgenomen.” Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines trekt naar de zomer toe het aantal vluchten weer op, in de hoop van 2021 een beter jaar te kunnen maken.