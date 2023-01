Circulatieplan moet Essene leefbaarder maken

De gemeente Affligem voert tegen het najaar een circulatieplan in in deelgemeente Essene. De voorbije maanden bracht een studiebureau de knelpunten in de gemeente in kaart. Op basis van hun aanbevelingen wil Affligem tegen volgend schooljaar een eerste fase van het circulatieplan invoeren.

Essene ligt tussen tegen twee- op en afrittencomplexen en is daardoor goed bereikbaar moet de auto. Gevolg is dat er een heel wat doorgaand verkeer de Affligemse deelgemeente doorkruist. “Mensen vanuit Aalst en Asse rijden via Essene richting de E40”, zegt schepen Tim Herzeel. “Het circulatieplan zal in verschillende fases uitgerold worden. In de eerste fase gaan we aantal voorrangswegen afschaffen om het sluipverkeer tegen te gaan en maatregelen nemen die de veiligheid van fietsers en voetgangers moeten verbeteren.”

De komende maanden worden de wijzigingen doorgevoerd, zodat een deel van het circulatieplan tegen volgend schooljaar in werking kan treden. “De tweede fase is ingrijpender. Daarbij denken we aan een cameraschild en het plaatsen van verzinkbare palen die auto’s moeten verhinderen om tijdens de spitsuren door bepaalde straten te rijden. Daar is wel nog overleg voor nodig met de buurtbewoners, de politie en de gemeente Asse”, besluit Herzeel.