Clips plant bos aan achter winkel: "Gemeenschapsruimte voor omgeving"

In deze periode van het jaar zijn er heel wat aanplantacties van bomen en struiken. Ook Clips, een bedrijf voor kantoorartikelen en printwerk uit Asse, bebost een terrein. Op een stuk grond achter de winkel wordt maar liefst 1 hectare bebost met meer dan 2.000 inheemse loofbomen. Clips doet dat samen met Natuurpunt Asse.

Het bebossingsproject gaat verder dan enkel een ecologische impact. Clips nodigt ook scholen uit de buurt en klanten uit om mee te planten. “Samen willen we een positieve bijdrage leveren aan het milieu en de aanwezigheid van groen in onze buurt versterken,” klinkt het. Na de beplantingsdag zal het bos op verschillende momenten opengesteld worden voor het publiek en voor organisaties die gebruik willen maken van de groene zone. Zo dient het bos ook als gemeenschapsruimte. Clips hoopt zo niet alleen een groene omgeving te creëren, maar ook bewustwording te stimuleren over het belang van natuurbehoud.



Een verslag zie je maandag in ons nieuws.