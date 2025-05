Prijsduivenbende opgerold: "Bang dat ik opnieuw bezoek krijg"

"Den bijzondersten"

Heel wat duiven werden met hun rechtmatige eigenaars herenigd. Onder andere duivenliefhebber Willy Verbruggen uit Londerzeel, die al meermaals het slachtoffer werd van diefstal, kreeg goed nieuws.

"Ik mocht gaan kijken in Halle, op het bureau van de Duivenliefhebbersbond", zegt Willy. Iemand had Willy's duif herkend dankzij een reportage. "Het was nog wel den bijzondersten", zegt Willy. "Hij is slecht verzorgd. Ik kan er alleen nog mee kweken." Willy heeft zijn King Marseille terug. "Maar ik ben bang dat ik opnieuw bezoek ga krijgen", zegt Willy.