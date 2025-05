Vilvoordse leerlingen leggen fietsexamen af: "Van thuis uit wordt er nog weinig gefietst"

De leerlingen leggen een behendigheids- en straatparcours af en ze voeren een dodehoekoefening uit. De stad organiseert het fietsexamen sinds jaar en dag. “Met een vast oefenparcours, operationeel sinds een 10-tal jaar en de organisatie van het grote fietsexamen nemen we al jaren het voortouw om scholen en leerlingen te helpen", zegt burgemeester Jo De Ro. "Met de steun van de leerkrachten, stadsdiensten, politie, gemeenschapswachten, vrijwilligers en Delhaize gaan opnieuw honderden jongens en meisjes aan zichzelf en hun familie tonen dat ze zelfstandig naar school kunnen fietsen.”

Leerkracht Natascha Rymenants van Stedelijke Basiscchool De Puzzel in Koningslo vind het fietsexamen een goede zaak. "Onze leerlingen gaan volgend jaar waarschijnlijk naar het secundair onderwijs moeten en we willen hen daar zo goed mogelijk in voorbereiden. Het staat ook in onze eindtermen", zegt Rymenants. "We hebben leerlingen die in het begin van de lagere school amper kunnen fietsen, we merken dat we het ook heel moeilijk hebben om fietsen te verzamelen en mensen te motiveren om toch te fietsen. Ik heb de indruk dat er van thuis uit nog weinig wordt gefietst, dus we zetten daar als school wel echt op in."