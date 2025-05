Ravaartstraat Vilvoorde ingehuldigd: groene verbinding tussen Floordambos en Peutiebos

Voor de vernieuwing van de Ravaartstraat werd een oppervlakte van 8.000 vierkante meter asfalt onthard. "Een mooi voorbeeld van een Blue Deal-project," klinkt het. De nieuwe bermbrug over de E19 moet niet alleen een veilige oversteek voor dieren zijn, maar ook het comfort van fietsers en wandelaars verhogen.

Parallel investeerde het Agentschap Wegen en Verkeer zo'n 700.000 euro in het structureel onderhoud van de brug van de Ravaartstraat over de E19. De brug werd vernieuwd met betonherstellingen aan de onderzijde, een nieuwe waterdichting en volledig vernieuwde leuningen. "Structureel onderhoud is essentieel om onze bruggen veilig, betrouwbaar en toekomstbestendig te houden," aldus Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA).

De Vlaamse Landmaatschappij deed ook ingrepen in de bestaande poel en legde nieuwe poelen aan, om meer leven aan te trekken. Eén poel werd verbonden met een gracht om extra water op te vangen bij hoge stand. De grachten werden verbreed en kregen stuwen, zodat het water beter infiltreert en de zone nat blijft. "We hebben in Vlaanderen nood aan natte zones. Water kan in de poelen van de Ravaartstraat langer worden opgehouden, brengt lokaal verkoeling en biedt een leefomgeving voor heel wat dieren," stelt Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns (cd&v).

Sint-Martinuslaan

De stad Vilvoorde plant nu nog de herinrichting van de Sint-Martinuslaan. Nu is die straat een onveilige plek voor fietsers. Er komen veilige fietspaden en oversteken zal er ook centraal staan.