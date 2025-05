Dag van de Verhuizer: "Werk aan de winkel"

Jaarlijks voert de Belgische verhuissector een gigantisch aantal verhuizingen uit. “Verhuizers staan op het kruispunt van technologie, logistiek en klantenservice. Hun taken gaan verder dan het fysiek verhuizen van goederen”, legt BKV-voorzitter Bertil Durieux uit. “Ze coördineren complexe toeleveringsketens, volgen veranderende regelgeving op en dragen bij aan duurzaamheidsdoelstellingen.”

Van de uitdagingen die de verhuissector ook op internationaal vlak beheersen, is sociale fraude bestrijden daar een belangrijke van. “Sociale fraude klopt in verschillende gedaanten aan onze deur: van dubieuze witte camionetten tot digitale platformen waar personen zonder verificatie zich als verhuizer aanbieden,” legt Vangoidsenhoven uit. Dat sociale fraude moet worden aangepakt staat buiten kijf, want zo blijven consumenten beschermd voor wanpraktijken.

Meer screeningen nodig

Maar ook bij aanbestedende overheden is er duidelijk nood aan een betere screening bij verhuisopdrachten. “Een cruciale vraag die overheden zich moeten stellen: zijn de inschrijvende bedrijven wel bekwaam én wettelijk in orde om de verhuis van een overheidsinstantie uit te voeren?”, zegt BKV-directeur Koen Vangoidsenhoven. De organisatie merkt op dat dit de jongste jaren niet altijd gebeurde. “We pleiten voor een duidelijke checklist voor overheidsopdrachten die gericht zijn op verhuisactiviteiten. Dat bestaat al in de bouwsector, en zou dus ook voor de verhuissector moeten kunnen”, sluit Vangoidsenhoven af.

In ons nieuws trekken we naar de verhuizers van Transmoove in Vilvoorde. Zij worden vandaag gevierd met ijsjes!