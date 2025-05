Jobbeurs brengt kinderopvangsector onder de aandacht: "Nijpend tekort"

Het is 'Week van de opvoeding', het ideale moment om de kinderopvangsector onder de aandacht te brengen. Want de sector kan in de regio Halle-Vilvoorde alle hulp gebruiken.

In samenwerking met Haviland organiseren de Huizen van het Kind van de gemeenten Asse, Affligem, Dilbeek, Lennik, Liedekerke, Pajottegem, Roosdaal en Ternat een jobbeurs. “Wie kiest voor een job in de kinderopvang, kiest voor een maatschappelijk waardevolle loopbaan waarin men het verschil maakt in het leven van kinderen en hun ouders,” zeggen de medewerkers van Huis van het Kind Dilbeek. “Bovendien biedt deze sector werkzekerheid, opleidingstrajecten en een werkomgeving dicht bij huis.”

De jobbeurs gaat door in jeugdcentrum Puls in Ternat. De deuren gaan open om 17 uur. Je hoeft je niet vooraf in te schrijven.