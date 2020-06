Coalitiepartners N-VA en Open VLD vragen ontslag van De Coppel als gemeenteraadslid

Nadat Martine De Coppel vrijdag ontslag nam als gemeenteraadsvoorzitter omwille van de racistische uitspraak toen haar micro “per ongeluk” nog op stond, is de kritiek rond haar figuur nog niet gaan liggen. Meerderheidspartij N-VA vraagt ook haar ontslag uit de gemeenteraad en uit het Bijzonder Comité van de Sociale dienst (BCSD). Dat comité oordeelt over individuele hulpaanvragen van mensen die het moeilijk hebben. Een aanzienlijk deel van die hulpdossiers gaat over mensen van vreemde origine. “Het kan niet zijn dat ze blijft zetelen”, zegt eerste Schepen Philip Roosen (N-VA). “Racistische uitspraken als “...alle vreemde weg...” raken mij en doen mij pijn in mijn hart. Zeker als vader van een Ethiopisch adoptiekind. Ik distantieer mij dan ook volledig van haar uitspraken. Uit respect voor alle Grimbergenaren moet ze niet alleen ontslag nemen als voorzitter van de gemeenteraad maar tevens ook als gemeenteraadslid. Ik heb overleg gehad met coalitiepartner Open VLD en we zitten op dat vlak op dezelfde lijn.”

Burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD) bevestigt. “Ik heb heel veel via de media moeten vernemen”, zegt Selleslagh. “Maar we zijn coalitiepartners en gaan door. Wat nu gebeurde, kan niet door de beugel. We vragen ook het ontslag van Martine De Coppel als gemeenteraadslid. Het is er helemaal over. Dit kan niet. We gaan zo snel mogelijk samenkomen met alle coalitiepartners om dit verder te bespreken, maar dit blijft niet zonder verder gevolg.” Martine De Coppel was vrijdag na meerdere pogingen niet bereikbaar voor commentaar.