Cocktail was vanochtend vroeg uit de veren. Samen met jobstudent Haytem Mokhtar trokken we naar de Makro-vestiging in Machelen. Hij werkt er in de bakkerij en was vandaag koffiekoekenman van dienst.

Cocktail volgt jobstudent Haytem in bakkerij Makro

De dag begint om 6 uur voor Haytem. “Als je dat niet gewoon bent, kan dat vroege opstaan best tegenvallen. Maar eigenlijk valt het best mee. Ik werk ook maar vijf uur per dag. Ik vind het echt een leuke job”, zegt Haytem.

Die job houdt onder meer in dat Haytem koffiekoeken ovenvers in de winkel krijgt. “Een droomjob? Nee, dat niet. Ik wil liever iets met mechanica doen. Ik gebruik het geld om mijn boeken en inschrijvingen te betalen. Ik kan dus niet alles zomaar uitgeven, maar in augustus ga ik met mijn loon toch ook op vakantie”, besluit Haytem.