Code Geel: alleen kampioenschappen op Trekpaardendag Coloma

In Sint-Pieters-Leeuw is de jaarlijkse trekpaardendag geannuleerd omwille van de weeromstandigheden. Het KMI voorspelde code geel en het is al de hele ochtend hard aan het regenen en aan het waaien. De kampioenschappen vinden wel plaats, maar alle randanimatie is afgelast.