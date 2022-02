Code oranje, maar wat met mondmaskers en telewerken?

Vanmiddag komt het Overlegcomité opnieuw bijeen. Daar wordt wellicht aangekondigd dat we eind volgende week kunnen overschakelen naar code oranje op de Coronabarometer. En dat gaat gepaard met tal van versoepelingen.

Afzwakken van code rood naar code oranje betekent goed nieuws voor de horeca en nog beter nieuws voor het nachtleven. Want in code oranje vervalt het sluitingsuur in de horeca en moeten klanten geen mondmasker meer dragen. Discotheken mogen na twee jaar eindelijk weer de deuren openen en het nachtleven opstarten.

Wellicht moeten de allerjongsten in code oranje geen mondmasker meer dragen op openbare plaatsen en op school. Daar riep Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle toe op. Over de mondmaskerplicht bij kinderen vanaf 12 jaar is nog discussie. Onder meer de kinderrechtencommissaris vindt het absurd dat volwassenen zonder mondmasker een hele nacht mogen feesten, terwijl jongeren op school de hele dag een mondmasker moeten dragen.

Er zijn ook pleidooien om de regels rond telewerken te versoepelen, maar daarover is niks opgenomen in de coronabarometer. Mogelijk is dit dus ook voer voor discussie tijdens het Overlegcomité vandaag.

