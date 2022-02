UNIZO wil minder verplichte thuiswerkdagen

Werkgeversorganisatie UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel wil dat het overlegcomité vrijdag kiest voor versoepelingen op de werkvloer. “Nu de omikrongolf aan kracht inboet, vragen we aan het overlegcomité om de zaak te herbekijken”, klinkt het bij UNIZO. All Colors of Communication, een communicatiebureau in Kobbegem, steunt UNIZO in die eis.

Met het overlegcomité van vrijdag in het vooruitzicht, klinkt de roep om versoepelingen in allerlei sectoren en geledingen van de maatschappij almaar luider. Vandaag laat ook UNIZO van zich horen. De werkgeversorganisatie vindt dat de tijd rijp is om versoepelingen toe te laten op de werkvloer. “De nadelen van het verplicht thuiswerken beginnen zwaarder door te wegen dan de voordelen. Daarom zou het voor zowel de onderneming, de ondernemer als het personeel een goede zaak zijn als het verplicht aantal dagen thuiswerk langzaam maar zeker teruggeschroefd wordt”, vindt Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel.

“Beste ideeën ontstaan aan de koffiemachine”

Kristof De Roeck, Managing Director en eigenaar van All Colors of Communication in Kobbegem, deelgemeente van Asse, wil ook graag het verplichte thuiswerk teruggeschroefd zien. “In een creatief bureau als het onze zou je in theorie inderdaad van thuis uit alles kunnen doen. Maar in 8 van de 10 gevallen merken we dat de beste creatieve ideeën gewoon spontaan aan de koffiemachine ontstaan. Daarnaast zien ook dat bij werknemers een soort vervreemding en distantiëring van de werkplek optreedt. Dat is een gevaarlijke evolutie.”

