Collega's Kitty vol onbegrip en verontwaardiging

Kitty werd op 4 december 2007, tijdens een interventie in Lot, door gangsters doodgeschoten. Haar collega, Peter Van Stalle, raakte zwaargewond. De korpschef van de politiezone Zennevallei, Mark Crispel, zegt dat het verhaal juridisch dan misschien mag kloppen, maar dat de morele en sociale aanvaarding heel moeilijk ligt bij hem en de andere collega's uit het korps. Crispel begrijpt dat heel wat politiemensen zich vragen stellen over hun job en hun toekomst en hij stelt zich de vraag of ze op deze manier in de toekomst nog veel mensen gaan vinden die bij de politie aan de slag willen. Ook de vakbond begrijpt het niet. “We zijn woedend dat een politiemoordenaar na amper 10 jaar van zijn straf te hebben uitgezeten al vrijkomt”, zegt Joeri Dehaes van het ACV.

Sofie Deleu, die nu op de Welzijnscampus van Dilbeek werkt, heeft destijds als collega van Kitty die gruwelijke avond meegemaakt en voor haar komt dit nieuws ook hard aan. “Ik zeg altijd dat iedereen een tweede kans verdient, dus op dat vlak ben ik wel mee in die wetgeving”, zegt Sofie. “Maar aan de andere kant zijn het wel hele zware feiten en sommige mensen verdienen misschien niet die tweede kans omwille van de feiten die ze gepleegd hebben. In 2007, wanneer de feiten zich hebben voorgedaan, was ik zelf nog geen mama en ik ben dat vandaag wel. Ik kan me best voorstellen dat dit voor die ouders verschrikkelijk moet zijn want het gaat niet enkel om een politieagente, maar het gaat ook over het kind van iemand, enig kind, en ik kan me als mama voorstellen hoe vreselijk dat moet zijn.”

Ismaël Sacoor, die man bij wie de daders van de moord op Kitty een homejacking pleegden en zelf ook zwaargewond geraakte, eist intussen excuses van het gerecht. Hij moest naar eigen zeggen via de media vernemen dat een van de daders vrijkomt met een enkelband.