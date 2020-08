Colomakasteel kleurt rood om evenementensector te steunen

Over vele landen kleurden gebouwen waarin evenementen georganiseerd worden rood. De coronacrisis hakt zwaar in op de evenementensector, die al maanden zo goed als stil ligt. Bovendien heeft de sector ook weinig toekomstperspectief. Naast het Colomakasteel was dat ook het geval voor de Sint-Rochuskerk in Halle en de watertoren in Lembeek. Het was de organisatie van het Leeuwse festival Kar.tjee die zijn schouders zette onder het verlichten van het kasteel in Sint-Pieters-Leeuw.