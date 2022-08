Colruyt Group koopt site Léberg Bronnen

Het domein van Léberg Bronnen in Pamel wordt opnieuw in gebruik genomen. Het Nieuwsblad schrijft dat Colruyt Group de site heeft gekocht met de ultieme ambitie om op termijn opnieuw water uit de bron op de markt te brengen.

Léberg Bronnen ging vorig jaar in februari failliet. De productie van water en frisdranken lag toen al een tijdje stil. Colruyt Group gebruikt de site nu als opslagruimte voor materiaal van de technische dienst, maar wil onderzoeken of en hoe het mogelijk is om opnieuw water te produceren. “Een troef van deze site is dat ze vlak bij onze distributiecentra ligt,” zegt de woordvoerster van Colruyt in Het Nieuwsblad.