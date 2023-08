Compactere op- en afritten aan Ring in Beersel

Wegen en Verkeer wil in de eerste plaats de afritten compacter maken, zodat automobilisten die van de afrit de Beerselsestraat minder snel oprijden. Door de werken in fasen uit te voeren, blijft de hinder op dn op- en afritten van de Ring eerder beperkt. Ook op de Beerselsestraat zullen er hooguit lichte vertragingen zijn, meent het Agentschap. Het verkeer kan de werfzone per fase voorbijrijden en hoeft geen omleiding te volgen.

Voor fietsers die het op- en afrittencomplex kruisen, moeten de aanpassingen voor een veiligere verkeerssituatie zorgen. Er komen ook extra invoegstroken op de Beerselsestraat, waar je als automobilist kan wachten wanneer je van de snelweg komt en links wil invoegen. Er verdwijnt ook overbodige verharding die wordt vervangen door groen.

In de oorspronkelijke plannen zou ook Nering worden afgesloten van de afrit, maar in overleg met de gemeente is besloten daarmee te wachten. Er wordt eerst een proefopstelling op de aansluiting van Nering met het kruispunt van de Lotsestraat en Beerselsestraat geprobeerd. Pas na de evaluatie van die proef valt er een definitieve beslissing over Nering.