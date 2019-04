Concurrentie voor Skeyes?

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot is de perikelen rond Skeyes beu. Hij wil af van het monopolie dat de luchtverkeersleider heeft in ons land. Een realistisch en niet eens zo slecht plan, zeggen experts in Het Laatste Nieuws.

In 2019 werd er bij Skeyes al 15 keer gestaakt en 15 keer ging het luchtruim tijdelijk dicht door onderbemanning omdat één of meerdere luchtverkeersleiders zich ziek meldden. Genoeg, vindt minister Bellot. Als eind dit jaar het beheerscontract tussen Skeyes en de federale regering afloopt, denkt de minister er aan om een twee of derde partner toe te laten in het Belgisch luchtruim.

Skeyes controleert vandaag alle opstijgende en landende vliegtuigen in ons land en het overvliegend luchtverkeer tot op 7,5 kilometer hoogte. Een monopolie dat kan doorbroken worden, zoals in andere landen de voorbije jaren werd gedaan.

Luchtvaartexperts en transporteconomen zijn het idee genegen. Ze denken dat bij het doorbreken van het monopolie goedkopere contracten kunnen afgesloten worden en een hoge schadevergoeding in geval van stakingen. Volgens Het Laatste Nieuws staat ook Skeyes zelf niet weigerachtig tegenover een gedeelde privatisering.