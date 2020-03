Conditie op peil houden? Alison Van Uytvanck slaat balletje in tuin

Heel wat sporters proberen in deze coronatijd waar je zoveel mogelijk moeten binnen blijven toch op één of andere manier hun conditie wat op peil te houden. Tennister Alison Van Uytvanck uit Grimbergen doet het door een balletje te slaan in de tuin.

"Voorbereiding op het grasseizoen," was de boodschap die Van Uytvanck bij het partijtje tennis met haar partner Greet Minnen in de tuin. Een zin die je letterlijk mag nemen, want het internationale tennis ligt al zeker tot en met 7 juni stil. Het volledige gravelseizoen, met onder meer Roland Garros, is geannuleerd. Het grasseizoen, met Wimbledon, gaat voorlopig wel nog door.