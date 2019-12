Conflict tussen Merchtem en Asse over paaltje 'Melrose place' laait op

Het 'paaltje' op de grens van Mollem (Asse) met Merchtem zorgt al langer voor conflicten. De gemeente Asse installeerde het op vraag van drie inwoners die meer rust in hun straat wilden. Daar zijn ze het in Merchtem niet mee eens: "Wij zijn die hele 'Melrose Place'-toestand grondig beu. Asse heeft door dat paaltje een soort van privé-wijk, maar ook levensgevaarlijke verkeerssituatie gecreëerd,” legt burgemeester Mast uit. Wij wilden aan onze zijde van de grens de straat afsluiten met betonblokken, maar dat kon niet, want dan zouden twee eigenaars die tussenin op de grens wonen, niet langer bereikbaar zijn. Daarop voerden we op het Merchtemse stuk een parkeerverbod in, maar dat wordt niet nageleefd. Het is er nu levensgevaarlijk voor fietsers, want andere voertuigen rijden er zich vast en willen -maar kunnen niet- rechtsomkeer maken. Ik wil daarom heel snel met Asse rond de tafel zitten, want dit is niet houdbaar."



Hulpdiensten

Los van de verkeersproblematiek, is er ook een probleem met de hulpdiensten. Minstens twee keer reed de MUG van het UZ Jette er zich vast. Twee weken geleden nog, toen een meisje va 16 jaar in de Mollemse manège van haar paard viel en in een coma belandde. Volgens schepen van Communicatie in Asse, Jan De Backer, hebben de hulpdiensten echter een sleutel en code om het paaltje naar beneden te laten schuiven. Overleg tussen beide gemeentes zal meer duidelijkheid moeten brengen.