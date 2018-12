Congo vanavond: pater Sus uit Sint-Pieters-Leeuw

Pater Sus Vermeir uit Sint-Pieters-Leeuw was 37 jaar lang missionaris in Congo. In aflevering vier van onze reeks, vanavond na het nieuws op RINGtv, kijkt hij met kritische blik terug op ons koloniale en post-koloniale verleden. Hij stelt ook vragen bij het vernieuwde AfricaMuseum in Tervuren dat sinds vorige zondag opnieuw open is voor het publiek na vijf jaar restauratie- en renovatiewerken.