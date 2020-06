Container vol zwerfvuil na één zonnig weekend in twee Wemmelse parken

In Wemmel vulden vijf werkmannen van de gemeente hebben na het eerste weekend van juni een container van twaalf kubieke meter met zwerfvuil, opgeruimd in twee Wemmelse parken. 'Ongezien', zegt burgemeester Walter Vansteenkiste.

De werklieden van de gemeente verzamelden het vuil in het park aan de vijver aan de sporthal en in het park aan het gemeentehuis. “Dit mogen we absoluut niet als normaal gaan beschouwen”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) verbouwereerd. “Mensen blijven met deze coronacrisis vaker thuis en zoeken het groen in onze parken op. Ze zijn welkom, maar neem toch alsjeblieft je afval mee. Gemeentearbeiders ruimen na elk weekend de twee parken op, maar wat ze nu hebben opgeraapt, is echt ongezien. Dit is een hele container zwerfvuil die bovenop het afval van het leegmaken van de publieke vuilbakjes en het opruimwerk met de stofzuigers komt. Zo’n opruiming na elke zonnige dag in de zomer organiseren, wordt onhoudbaar.”

Jobstudenten

De burgemeester vreest ook dat zo’n scenario zich ook in de zomer tijdens zonnige weekdagen zal herhalen omdat veel mensen niet op vakantie zullen gaan. Het college besliste alvast om daarom extra middelen in te zetten. “We gaan tijdelijk twee jobstudenten extra aanwerven die de vijf werklieden na elk weekend zullen meehelpen om de parken op te ruimen”, gaat de burgemeester verder. “We gaan ook extra publieke vuilbakjes plaatsen, maar vragen aan de burger om een beetje respect te hebben. Mensen pakken hun afval zelfs in en laten het daarop gewoon liggen.”

Wemmel zet ook in op het bestraffen van sluikstorters. “De gemeenschapswachten doorzoeken het afval en als er een identiteit aan kan worden gelinkt, dan volgt een gepeperde rekening”, besluit de burgemeester. Bovenop de boete van 80 euro -dat een veelvoud wordt bij herhaling- volgen de opruim- en verwerkingskosten van het sluikstort. Die factuur kan in de honderden euro’s lopen.