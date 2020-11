Controleurs De Lijn mogen voortaan coronaboetes geven

250 euro, zoveel bedraagt de boete die controleurs van De Lijn mogen geven aan reizigers die hun mondmasker niet correct dragen. De beslissing om controleurs coronaboetes te laten uitschrijven, was al een tijd geleden genomen, maar ging vandaag van kracht. Een mondmasker dragen is voor plus 12-jarigen verplicht op de voertuigen van De Lijn, maar ook aan de haltes en op de perrons. De Lijn hoopt de mondmaskerplicht nu beter te kunnen afdwingen. Vanaf maandag zet de vervoersmaatschappij ook weer extra bussen in tijdens de ochtend- en avondspits. Ook al krijgen heel wat scholieren vanaf volgende week gedeeltelijk afstandsonderwijs en is telewerken de norm, De Lijn wil blijven inzetten op veiligheid en dus voor een maximale spreiding van de reizigers gaan.