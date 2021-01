Corona doet Sint-Veroonmars voor tweede jaar op rij sneuvelen

In Lembeek in Halle wordt de Sint-Veroonmars ook dit jaar geannuleerd door de coronacrisis. Dat maakt de Koepel van de Sint-Veroonmars bekend in een persbericht. Vorig jaar werd de optocht om dezelfde reden afgelast, dat gebeurde toen voor het eerst in 200 jaar tijd.