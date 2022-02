Corona maakt van fietsenmaker knelpuntberoep

Joris volgde als hobby een opleiding fietstechnieker toen hij las dat Broeilab ruimtes verhuurde voor startende ondernemers. “Ik ben dan met een winkel begonnen en dat loopt heel goed. Het klinkt wat cynisch, maar ik heb geluk dat corona losbrak en iedereen aan het fietsen ging”, zegt Joris. “Maar ik ben nu vier jaar fietsenmaker en merk dat het meer is dan een hype. Het stond in de sterren geschreven dat het hele fietsgebeuren zou groeien. Denk aan de files of het milieu, mensen zijn daar mee bezig. Maar door de lockdowns is de sector geëxplodeerd.”

De groei is zelfs zo groot dat VDAB van fietsenmaker een knelpuntberoep maakt. “De oorzaak is niet altijd een tekort aan kandidaten”, zegt Wim Adriaens van VDAB. “De complexiteit van de job, de arbeidsomstandigheden of de kloof tussen de verwachtingen van werkgevers en kandidaten kunnen een vlotte invulling van de vacatures bemoeilijken. We dus zullen alle mogelijkheden die er zijn moeten benutten om ze ingevuld te krijgen.”

Joris voelt dat de vraag groot is. “Er is niet enkel een tekort aan personeel, maar ook aan fietsen en fietsonderdelen. Net zoals elke andere markt zal ook de arbeidsmarkt zich aanpassen aan die toenemende vraag. Maar dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Mensen die opleidingen volgen, zie ik pas binnen twee of drie jaar in een atelier staan.”