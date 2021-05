Coronacijfers blijven in dalende lijn

De meeste besmettingen kwamen de voorbije week uit Vilvoorde (85). Daarna volgen Asse (63), Grimbergen (57), Zaventem (52) en Dilbeek (49). Het huidig aantal besmettingen per week is het laagste in bijna drie maanden. In het UZ Brussel verblijven momenteel 39 coronapatiënten. Dat zijn er acht minder dan de week daarvoor. Het AZ Jan Portaels in Vilvoorde telt 12 coronapatiënten. Dat is een daling van 5 opnames. In Halle-Vilvoorde werd intussen de kaap gerond van 200.000 mensen die een eerste vaccin kreeg toegediend, dat is goed voor 40% van de volwassen bevolking. Bijna 60.000 van hen kreeg ook al een tweede prikje en zijn dus volledig gevaccineerd.