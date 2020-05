Coronacrisis doet statistieken overlijdens spectaculair stijgen

Door de coronacrisis waren er in Vlaams-Brabant, een maand na de lockdown, 702 doden meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee staat onze provincie op de derde plaats, na de provincies Limburg en Luik.

Tussen 15 maart en 19 april overleden bijna 1.700 inwoners van Vlaams-Brabant. Dat is ruim zeventig procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. De meest dodelijke dag was 11 april. 72 mensen lieten die dag het leven. Ook op nationaal niveau bereikte de epidemie toen de piek. In Limburg is de oversterfte met 117 procent het grootst, in Luik overleden er bijna tachtig procent meer mensen dan normaal.