Coronavirus goed voor korte keten: veel meer bestellingen

Door de coronacrisis herontdekken heel wat mensen de korte keten en kopen ze opnieuw rechtstreeks bij de boer. Op boerderij Hof van Piemont in Asse was het vanmorgen alle hens aan denk. Daar worden alle groenten en fruit verzameld én vrijdag is leveringsdag.

Rechtstreeks bij de producent kopen heeft eigenlijk vooral voordelen: er is geen verpakkingsafval, je bent zeker van lokale producten die vaak veel verser zijn en je steunt de lokale economie. Sinds de supermarkten overvol kooplustigen zijn én je er door de veiligheidsvoorschriften moet aanschuiven om je boodschappen te kunnen doen, herontdekken heel wat mensen de mogelijkheid om lokaal inkopen te doen.

In Asse slaan tal van partners daarvoor de handen in elkaar. Voedsel bestellen kan via de coöperatie Linked Farm en het is Curieuseneus Asse die de praktische rondbedeling voor haar rekening neemt. “Mensen kunnen tot woensdagavond bestellen, zodat de boeren kunnen oogsten wat ze moeten leveren. Zo is er geen voedselverspilling,” legt Laurence Claerhout uit.



'Vijf keer zo druk'

Curieuseneus levert niet alleen fruit en groenten, maar werkt ook samen met lokale producenten van vlees, zuivel, cider en pralines. Zij merken sinds de coronamaatregelen een stijging van het aantal bestellingen: “kinderen eten niet meer warm op school, de restaurants zijn gesloten, dus iedereen kookt veel meer thuis,” aldus Claerhout. Boer Adriaan Van Buggenhout uit Londerzeel beaamt: “het is vijf keer zo druk als gewoonlijk. Echt hectisch. Maar we krijgen er een eerlijke prijs voor en dit geeft meer voldoening dan onze groenten verkopen op de veiling.”

Normaal gezien levert Curieuseneus enkel in Asse, maar door de coronacrisis worden ook bestellingen vanuit Wemmel, Jette en Ganshoren aanvaard. Alle info via www.linked.farm.