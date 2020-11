Coronavirus treft schepencollege Machelen

Machelen is één van de zwaarst getroffen gemeenten in Vlaanderen in deze tweede coronagolf. De voorbije twee weken telde de gemeente in de Noordrand 427 besmettingen. Daarbij ook de positieve testen van de burgemeester, eerste en tweede schepen van Machelen. Burgemeester Marc Grootjans zit nog enkele dagen in quarantaine en had milde symptomen. Eerste schepen Karina Rombouts is al uit quarantaine en had geen symptomen van het virus.

Schepen Steve Claeys daarentegen ligt al elf dagen ernstig ziek in bed en merkt vooralsnog geen beterschap. De drie vermoeden dat ze het virus in familiekring hebben opgelopen. De laatste fysieke vergadering met het schepencollege dateert van twee weken geleden, maar volgens de burgemeester werden toen de afstandsregels nageleefd.