Criminaliteit in Zennevallei in dalende lijn

De criminaliteit in de Zennevallei gaat in dalende lijn. Dat blijkt uit cijfermateriaal dat zonechef Mark Crispel gisteren voorlegde op de Halse gemeenteraad. De helft van de feiten die in de gemeenten Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel gepleegd worden, gebeuren in Halle.

Het aantal pv's voor verschillende criminaliteitsfenomen is de zone Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Halle is flink gedaald. “In 2018 telden we nog een 5700 processen verbaal”, verelt Anneleen Adang, woordvoerder van de politiezone Zennevallei. “Dat aantal is in 2019 200 gedaald. We proberen meer zichtbaar te zijn, we patrouilleren vaak. En we hebben ook meer politieagenten in dienst. Dat werpt z’n vruchten af.”

Er zijn minder diefstallen, minder gevallen van afpersing en vandalisme, en minder geweld. Andere categorieën doen het dan weer slechter. “Bij drugsfeiten zien we een stijging. Daar werken we nu nog intensiever. En ook de onlinecriminaliteit is zeker sinds corona gestegen”, zegt Adang. Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen die online je gegevens proberen bemachtigen of zich voordoen als iemand anders, om je geld af te troggelen.

Meer hierover vanavond in ons nieuws.